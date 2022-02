Niek (11) is hersteld van botkanker en wordt verrast door stoet Tesla-rijders: ‘Niek is gek op Tesla's’

Dat er iets te gebeuren stond zondagavond wist Niek Koster (11) uit Doetinchem wel. Dat hadden zijn ouders verteld. Niek zou thuis worden opgepikt voor een rondje in zijn favoriete model Tesla, de X-uitvoering. Dat is de enige uitvoering met vleugeldeuren die omhoog open gaan. ,,We zouden een stukje rijden, maar toen we bij de Gamma-parkeerplaats in Doetinchem aankwamen dacht ik: ‘Wat is dit?’ Er stonden wel twintig Tesla’s”, zei Niek.