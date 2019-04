Niels (41) heeft zijn eigen Ajax-museum: ‘De club is mijn leven’

Video Asielzoe­kers leren fietsen, ‘rustig aan, het is nu niet yallah yallah!’

29 april Om asielzoekers nog meer onderdeel van de Nederland te laten zijn, krijgen zij fietsles van de Sport Federatie Berkelland. Met name Syrische dames nemen deze lessen. ,,Fietsen is heel belangrijk in Nederland want het geeft je vrijheid om makkelijker te gaan naar waar je wil zijn.’’