Niels Joosten benoemd tot kartrekker Gelders Energieakkoord

DOETINCHEM - Niels Joosten, oud-burgemeester van Doetinchem, is aangesteld als regisseur van het Gelders Energieakkoord (GEA). Het GEA is een samenwerking van 220 bedrijven en overheden met ambitieuze klimaatdoeleinden.

Joosten start per 1 september. In het persbericht van GEA wordt Joosten een specialist genoemd in publiek-private samenwerkingsverbanden. Joosten moet de verbindingsman zijn tussen de deelnemende partijen.

Drie huizen

Joosten was van februari 2014 tot juni 2016 burgemeester van Doetinchem. Als reden voor zijn vertrek is altijd gegeven dat financiële problemen de oorzaak waren van zijn vertrek: vanwege een scheiding had hij drie huizen.