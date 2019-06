Nielson vermaakt Eibergen op zwoele avond

Ruim duizend mensen kwamen deze zwoele zaterdagavond naar Eibergen voor een enthousiaste Nielson en zijn band. De zanger bracht werk van zijn nieuwe album ‘Diamant’, maar ook nummers als ‘Sexy als ik dans’, waarmee hij in 2014 doorbrak. De veelal jonge fans werden niet teleurgesteld. ‘Het was geweldig’, was de conclusie op Facebook. Eerder op de avond zong Nielson tijdens de Nacht van Hengelo.