Niemand meer de kroeg in na afloop van Bokbierdag

Dat betekent dat bezoekers van de Bokbierdag in Zutphen die zondag na 19.30 uur geen plekje in een kroeg hebben gevonden, noodgedwongen naar huis moeten. Het besluit dat alle kroegen dan moeten sluiten is genomen door gemeente Zutphen, de organisatie van de Bokbierdag, de politie en horeca na overlast vorig jaar. Restaurants mogen wel gasten ontvangen.



,,Dit is vorig jaar gezamenlijk afgesproken na een evaluatie van de Bokbierdag. Want we zagen dat het toen heel rumoerig was in het centrum. Er was veel overlast op straat doordat veel bezoekers al behoorlijk dronken waren”, zegt Bokbierdag-organisator Cor ten Barge. ,,Het is uiteindelijk ook wel bedoeld om een groot gedeelte van de bezoekers na Bokbierdag naar huis te krijgen.”



Om 19.00 uur gaat de tap al dicht op de verschillende horecapunten in het centrum. ,,Veel mensen trekken daarna de kroegen in. Die zijn op een gegeven moment vol, waardoor bezoekers die goed genuttigd hebben op straat hangen”, zegt Anniek Neve van de gemeente Zutphen. ,,Vorig jaar heeft de politie moeten ingrijpen bij incidenten. Daarnaast kan de organisatie pas laat beginnen met opruimen door de nog vele bezoekers op straat.”