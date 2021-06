‘Niemand zit te wachten’ op megawindmolens in Aalten

Ebbers is onderdeel van een grotere groep inwoners die niet blij zijn met de Aaltense plannen. Die houden in dat er geen nieuwe windmolens mogen komen, maar dat de acht bestaande molens wél vervangen mogen worden door vier veel grotere exemplaren.

,,Ik heb ze nooit mooi gevonden”, aldus Ebbers over de turbines met een ashoogte van 98 meter, op Aaltens grondgebied, maar pal tegen de grens met Lichtenvoorde aan.

‘Dit vindt niemand mooi’

,,Ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die ze wél mooi vinden. Het past gewoon niet in het landschap. Ik sanp best dat we bezig zijn met een energietransitie, maar geef gewoon toe dat ze er staan om geld te verdienen. Dit gaat ten koste van een prachtig stukje natuur. Die foeilelijke palen die er nu staan zijn al verschrikkelijk. Maar vier grote kolossen moeten we echt zien te voorkomen.”

Volledig scherm De huidige Aaltense windmolens. © Jan Ruland van den Brink Ook vanuit de gemeenteraad komt de oproep dat Lichtenvoorde niet lijdzaam moet toezien. Raadslid Paul Wallerbos van OLW in Oost Gelre is namelijk kritisch op de plannen. Hij wil daarom dat wethouder Bart Porskamp in actie komt.



,,Het is niet te verkopen dat je als college voorstelt geen nieuwe initiatieven voor de bouw van grote windmolens in behandeling te nemen, om vervolgens geen actie te ondernemen als een naburige gemeente wel van dit soort reuzen wil plaatsen. Zeker als de windmolens direct in het zicht van Lichtenvoordenaren komen”, aldus Wallerbos.

Nieuwe woonwijk

Wethouder Porskamp zegt de plannen van Aalten te volgen. ,,We zijn nieuwsgierig of de gemeenteraad van Aalten op 21 juni de ideeën van het college overneemt. Pas als de raad het vaststelt, is het daadwerkelijk het beleid.”

,,We hebben Aalten laten weten goed te kijken naar de inwoners in Oost Gelre bij de besluitvorming rond de windmolens. Ook staat een gesprek gepland. Er zijn namelijk plannen om ten zuiden van de wijk Flierbeek woningbouw toe te staan. Daar moet Aalten ook rekening mee houden als de bestaande molens vervangen worden”, zegt Porskamp.



Daarnaast wil Oost Gelre meer informatie over slagschaduw, geluidsnormen en andere mogelijke nadelige aspecten bij windmolens met een ashoogte van 180 meter. ,,Maar tegelijkertijd kunnen wij als Oost Gelre niet het beleid van Aalten dicteren”, zegt Porskamp.

,,We horen al jaren dat Oost Gelre in gesprek is met Aalten en dat zorgen worden uitgesproken”, zegt Wallerbos. ,,Wij hebben echter het idee dat het college deze zorgen niet serieus neemt. We zitten met een serieus probleem.”

Wallerbos vindt daarom dat gewacht moet worden tot 21 juni, maar dat Oost Gelre nu al in actie moet komen.

Ebbers laat weten binnenkort gebruik te maken van het inspreekrecht bij de gemeente Aalten. ,,Er is dialoog, dat is in ieder geval mooi.”

Volledig scherm De huidige Aaltense windmolens. © Jan Ruland van den Brink