Nienke uit Eibergen is met haar hoofd bij de ezels in Gambia

Video Baanbre­kend onderzoek: ‘PFAS-etende bacterie’ mogelijke redding voor grond- en baggerwe­reld’

8:12 Baggeraars, afvalbedrijven en bouwprojecten zijn in de problemen geraakt door tijdelijke eisen van het ministerie voor de hoeveelheid PFAS-stoffen in de grond, zo werd afgelopen weken duidelijk. Zo lang er geen definitieve regels zijn, mag er slechts 0,1 microgram van de stoffen in een kilo verplaatste grond zitten. Brancheorganisaties stellen dat bouw, grond en baggerbedrijven in de problemen raken omdat ieder schepje grond nu geanalyseerd moet worden.