Niet alle kerstbomen in Berkelland gaan de versnipperaar in

EIBERGEN - De Berkellandse jeugd zamelde woensdag middag 1976 kerstbomen in. De meesten werden in Eibergen ingeleverd bij de Pickerhal en de Julianaschool: liefst 531 stuks. Niet alle bomen gaan de versnipperaar in.

Overal fietsen deze woensdagmiddag kinderen door de straten van Eibergen om kerstbomen op te halen. Die kunnen naar de Pickerhal en de Julianaschool worden gebracht. De inzameling levert de kinderen een zakcentje op. Voor elke kerstboom krijgen ze vijftig cent.

Martijn Verhoeven en Thijs Naves van de buitendienst van de gemeente Berkelland lopen met het nodige muntgeld op zak. Zij houden toezicht bij de alsmaar groeiende stapel bomen en delen het geld uit.

Tussen één en vier uur kunnen de kerstbomen worden ingeleverd. Tegen tweeën wordt de stapel al uitgedund. Een vrachtwagen met een grijper rijdt de parkeerplaats op. De bomen gaan de container in.

„Die gaan allemaal naar Ruurlo. Daar is een opslagplaats waar alle bomen worden versnipperd”, zegt Verhoeven. Intussen geeft hij Chiel Florijn twee munten van vijftig cent.

De zestienjarige Eibergenaar is een bezige bij deze middag. Hij wil zoveel mogelijk geld verdienen. Op zijn fiets haalt hij de bomen op. Meer dan twee krijgt hij er niet mee per keer. „Dit is al de vierde of vijfde keer dat ik hier met twee bomen kom. Ik wil in totaal twintig bomen brengen. Daar ga ik voor”, zegt Chiel.

Zestig bomen

Als dat lukt, dan houdt hij aan deze inzameling tien euro over. De tas op de bagagedrager van zijn fiets en de kleding zijn intussen smerig geworden. Maar dat deert hem niet.

„Dat zand poets ik eraf als het opgedroogd is”, zegt Chiel. De tiener staat er ditmaal alleen voor. „Ik deed dit altijd met mijn broertje Jord. We haalden wel zestig bomen op. Maar hij moet vanmiddag naar school. Ik niet. Daarom zamel ik de bomen alleen in. Al vindt mijn moeder dat ik er veel te oud voor ben”, zegt Chiel.

Een paar tellen later stapt hij weer op de fiets. Er is nog genoeg werk aan de winkel. Intussen haalt Martijn Forkink bomen van zijn aanhanger. Hij zamelt ze samen met zijn vader en zijn zoontjes Wout en Kylon in. Forkink en zijn vader rijden beiden. Ze hebben allebei een aanhanger. Dat tikt lekker aan. Tientallen kerstbomen worden op de stapel gegooid. „Ik heb deze dag vrijgenomen. Het geld is voor de kinderen. Voor hen is het een leuk zakcentje.”

Forkink is ook langs de Welkoop gereden. Bij die winkel hebben ze onverkochte kerstbomen meegenomen. „Die kerstbomen zijn over en moeten ook weg.”

Maar niet al het groen gaat de versnipperaar in. Iets verderop ligt nog een ander stapeltje kerstbomen. Aan die bomen zit nog een kluit. „Het is jammer om een boom met kluit weg te gooien. Die kunnen opnieuw geplant worden. De bomen met een kluit bewaren we voor een collega van ons”, zegt Verhoeven.

Geen record

In totaal werden in Berkelland woensdagmiddag 1976 kerstbomen ingeleverd. Ruim 500 minder dan in het ‘topjaar’ 2019, toen de score dankzij een record in Neede op 2510 kwam. In 2018 nam de gemeente Berkelland 1989 kerstbomen in.