Niet alle zwembaden in de regio maken herstart omdat het water nog niet warm genoeg is

VIDEO Ontmante­ling drugslab in Drempt begonnen

12:38 DREMPT - De Landelijke Faciliteit Ontmanteling (LFO) is zaterdagochtend begonnen met de ontruiming van het drugslab dat vrijdag werd aangetroffen in een boerderij in Drempt. Bij het lab aan de Zomerweg werden drie mannen aangehouden.