Niet alledaags kringloopkoopje: acht kilo postzegels, zelf nog af te weken

Lochem in augustus volledig in panorama­beeld vastgelegd

14 augustus Lochem wordt vanaf deze maand met 360 graden panoramafoto’s vanuit speciale auto’s en vliegtuigen in beeld gebracht door het bedrijf Cyclomedia. Dankzij deze verzameling aan beelden kunnen ambtenaren zonder uitgebreide fysieke reizen de WOZ-waarde bepalen van huizen en bijvoorbeeld sneller zien waar wegenonderhoud nodig is. ,,Deze ‘cyclorama’s’ blijven actueel want elk jaar maken we ze weer opnieuw.’’