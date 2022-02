Niet alledaagse boerenfamilie Loeters uit Didam staat centraal in boek van Alice

Loeters neemt de lezer mee in het reilen en zeilen van een boerenfamilie in de twintigste eeuw, haar eigen familie. Met als bijzonderheid dat zij en haar broers en zussen in de Didamse buurtschap Greffelkamp niet één, maar twee moeders meemaakten. ,,Ik had een liefdevolle jeugd waar ik heel positief op terugkijk”, vertelt de nu 71-jarige schrijfster. ,,Pas toen ik ouder werd, besefte ik dat mijn familie voor die tijd niet erg alledaags was.”

Quote Pas toen ik ouder werd, besefte ik dat mijn familie voor die tijd niet erg alledaags was Alice Loeters

Hoofdpersonen in het door Boekscout uitgeven boek ‘Mijn vader en zijn twee vrouwen’ zijn vader Theed Loeters en moeders Lies Rasing en Jo Scholten. In het gezin met vier zoons en drie dochters bleef de op 46-jarige leeftijd overleden Lies altijd ‘mama’. Jongste dochter Alice was bij haar overlijden pas 7 jaar. Tegen Jo, met wie vader Theed vervolgens trouwde, zeiden alle kinderen ‘moeder’.

Het verdriet om het overlijden van ‘mama’ Lies komt in het boek uitgebreid aan bod, net als de kennismaking met het gezinsleven van de aanvankelijk ongehuwde en kinderloze ‘moeder’ Jo. Daaromheen passeren vele maatschappelijke ontwikkelingen de revue, van de rol van de katholieke kerk en de waarde van het noaberschap tot de industrialisatie van de landbouw en de emancipatie van vrouwen.

Op dat laatste vlak waren er nogal wat verschillen tussen ‘mama’ en ‘moeder’. Alice Loeters beschrijft haar mama Lies als een echte boerenvrouw, die meehielp met het melken van de koeien. Moeder Jo was veel meer een moderne burgervrouw, nam de huishouding en de zorg voor de kinderen op zich, had hobby’s als borduren, breien en dichten en zat in het bestuur van de plattelandsvrouwen.

Oorlogsjaren

Ook de veel vroegere familiegeschiedenis komt aan bod, tot aan opa en oma Loeters en Rasing in het begin van de twintigste eeuw. De oorlogsjaren spelen hun rol en er waren ook toen al bijzondere familieconstructies. Zo woonde mama Lies als kind jarenlang als ‘leendochter’ bij een kinderloos echtpaar in de buurt. ,,Het gebeurde allemaal vrijwillig”, vertelt Loeters. ,,Maar van zoiets zeg je nu wel: huh?”

Bijzonderheden als deze brachten de inmiddels al jaren in het Noord-Hollandse Driehuis woonachtige schrijfster ertoe dit boek te maken. Ze studeerde in Amsterdam en werkte onder meer in de uitvaartzorg. In haar werkzame leven schreef ze veel, ook in tijdschriften en regiobladen. Steeds meer groeide de behoefte om in haar eigen familiegeschiedenis te duiken.

Loeters zocht naar informatie in de jaarboeken van de Oudheidkundige Vereniging Didam en mocht putten uit research die neven en nichten al eerder deden. De contacten zijn goed, ook met haar broers en zussen. In de tot modern woonhuis omgebouwde boerderij in de Greffelkamp woont nog altijd familie. ,,Didam is voor mij nog heel erg vertrouwd”, klinkt het.

Quote Ik krijg reacties van mensen die helemaal niet zo bekend zijn met het vroegere boerenle­ven. Dat een geschiede­nis als deze bewaard blijft, is daarom ook heel waardevol Alice Loeters

De reacties op haar boek zijn zeer positief. ,,Mijn broers, zussen, neven, nichten en andere Didammers vinden het prachtig”, vertelt Loeters. ,,Maar ik krijg ook reacties van mensen die helemaal niet zo bekend zijn met het vroegere boerenleven. Zo van: ‘Goh, ik wist niet dat het er in die tijd zo aan toeging.’ Dat een geschiedenis als deze bewaard blijft, is daarom ook heel waardevol.”

Het boek ‘Mijn vader en zijn twee vrouwen’ kost 18,50 euro en is onder andere te koop via boekscout.nl en bol.com.