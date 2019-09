Niet élke nieuwe woning in Aalten hoeft energieneutraal te zijn

AALTEN - Niet van álle nieuwe woningen in Aalten wordt geëist dat ze energieneutraal worden. De gemeente maakt een uitzondering voor gebouwen waar al eerder een woning is geweest (bijvoorbeeld boven of bij winkels) en woningen waarbij onvoldoende ruimte is.

Dat laatste speelt vooral in het centrum en de aanloopstraten van Aalten, Dinxperlo en Bredevoort. ‘Een probleem is dat er fysiek onvoldoende ruimte voorhanden is om de technische voorzieningen ten behoeve van duurzame energie daadwerkelijk te kunnen realiseren’, schrijft de gemeente Aalten in een toelichting.

Opwekken en verbruiken

In september vorig jaar besloot de gemeenteraad dat nieuwe woningen voortaan energieneutraal moeten worden gebouwd, ter plekke moet net zoveel energie worden opgewekt (bijvoorbeeld met zonnepanelen of een warmtepomp) als verbruikt. Dat doel is volgens de gemeente ‘tegen redelijke kosten’ te bereiken als het gaat om nieuwe woningen, die in een gewone woonwijk of het buitengebied worden gebouwd.

Boven een winkel

In de dichter bebouwde dorpscentra is dat niet altijd mogelijk. Dat bleek dit voorjaar in Dinxperlo, waar de ruimte boven een winkel, ooit gebouwd als woning, tot woonruimte herbestemd kon worden. Die herbestemming liep spaak op de energie-eis.

Uitzonderingen toestaan

Na onderzoek is nu besloten om uitzonderingen op de eis toe te staan. ‘In de praktijk is gebleken dat deze eis, met de huidige stand van de techniek, in bepaalde gevallen moeilijk realiseerbaar is.’