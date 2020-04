Niet iedereen is blij met nieuwe drive-thru op terrein van Huntenpop

De drive-thru is een initiatief van de Achterhoekse cateraar De Timp, die al vergelijkbare verkooppunten heeft geopend in Lichtenvoorde en Zieuwent. Automobilisten kunnen er terecht voor onder andere snacks, broodjes, ijsjes en friet. De Timp is de vaste cateraar van Huntenpop en heeft de inkomsten de afgelopen maand zien instorten door de coronacrisis. Door op verschillende plekken in de Achterhoek een drive-thru te openen, wordt toch nog wat geld verdiend en worden mensen aan het werk gehouden. De TimpDrive is van donderdag tot en met zondag geopend van 15 tot 20 uur.

Balen

Niet iedereen is even gelukkig met het initiatief. De Ondernemers Vereniging Gendringen baalt ervan dat hier een vergunning voor afgegeven is, zo valt te lezen op hun Facebookpagina. De plaatselijke ondernemers vrezen dat de komst van de drive-thru ten koste gaat van lokale cafetaria's.



‘Iedereen is bezig om te proberen zijn bedrijf overeind te houden. We dachten dat we deze crisis samen in de Oude IJsselstreek zouden doorkomen. Nu blijkt dat er toch wel erg snel van koers wordt veranderd. Mensen in Gendringen, Ulft en Silvolde, blijf de lokale cafetaria's steunen in hun strijd tegen de coronacrisis.’