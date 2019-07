Niet iedereen nuchter na weekend Zwarte Cross: 3 rijbewijzen ingevorderd

In totaal werden er 2.600 blaastesten uitgevoerd. Die leidden tot 22 zogenoemde ademanalyses waaruit bleek dat 21 personen te veel hebben gedronken. Drie rijbewijzen werden ingevorderd.

De controle zorgt voor de nodige vertraging bij automobilisten die via de Twenteroute naar huis willen. Alsof dat nog niet alles is, kunnen zij zo aansluiten op de A12, waar met name het vakantieverkeer zorgt voor een flinke file.