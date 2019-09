Niet klagen, maar dragen, is het credo van dit 175 jaar oude verhuisbedrijf

Verlichte avondwande­ling bij Mallumse Molen

11:49 EIBERGEN - De Vrienden van de Mallumse Molen houden zaterdag 21 september voor het eerst een verlichte avondwandeling, in de directe omgeving van de molen. De route is 4 kilometer lang en wordt verlicht met ledlampjes. De start is tussen 19.30 en 20.30 uur bij de Mallumse Molen.