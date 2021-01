Niet meer naar de sportschool maar sporten in je huiskamer, begeleid door oud-crosskampioen Erik Eggens

Sporten vanuit huis, dat is de essentie van By Eggens, opgestart door oud-topmotorcrosser Erik Eggens en zijn vrouw Ursula. ,,Eigenlijk waren wij aanvankelijk privé aan het kijken hoe we ons leven anders konden invullen’’, duidt Ursula Eggens.



,,We hadden beiden een drukke baan en wilden meer tijd voor de kinderen en voor elkaar, en desondanks wilden we ook nog blijven sporten. Steeds naar de sportschool kostte ook tijd.’’



De ene brainstorm volgde de andere op. ,,Door vanuit huis te sporten, digitaal in een community, houden we interactief contact met de deelnemers, kunnen we ze ook coachen en motiveren de deelnemers ook elkaar’’, legt Erik Eggens uit. ,,Dat is dus heel anders dan sporten via YouTube-filmpjes, zoals sommige sportscholen dat nu doen om maar geen klanten kwijt te raken.’’