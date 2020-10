Niet meer praten over verduurzaming maar doen, zegt Energiecoöperatie Agem

DOETINCHEM - Energiecoöperatie Agem roept op om de schouders onder de verduurzaming van de Achterhoek te zetten. De coöperatie wil dat er actie wordt ondernomen om een duurzame, toekomstbestendige regio te worden die minder afhankelijk is van buitenlandse partijen voor de energievoorziening en de regie in eigen hand heeft.

De Achterhoekse gemeenten hebben afgesproken om in 2030 energieneutraal te zijn. Om dat te bereiken moet er nog heel veel gebeuren, zo bleek onlangs uit de Energiemonitor waarin de stand van zaken in de Achterhoek wordt beschreven. ‘Om voldoende energie op te wekken, zullen we gebruik moeten maken van een combinatie van verschillende vormen van opwekking van duurzame energie’, stelt Agem. ‘Denk aan zonnedaken, zonnevelden en windmolens. Dat deze bronnen gerealiseerd moeten worden staat vast. De manier waarop hebben wij als Achterhoek in eigen hand.’

Weerstand

Veel grote projecten stuiten echter op weerstand bij omwonenden en andere belanghebbenden. Zo werden er bijvoorbeeld jarenlang procedures gevoerd om het windmolenpark Den Tol bij Netterden tegen te houden. Tevergeefs; de turbines mogen er toch komen. De bouw begint in het voorjaar.

Verder houdt bijvoorbeeld eventuele plaatsing van windmolens in de gemeente Bronckhorst de gemoederen nogal bezig. De raad praat donderdagavond over het voorstel om met de bevolking in gesprek te gaan over hoe windmolens een plek kunnen krijgen in die gemeente.

Wegvloeiend geld

Maar de tijd om te discussiëren óf er wel ergens windmolens of zonnepanelen moeten komen is wel voorbij. ‘Landelijk is afgesproken dat elke regio zelf verantwoordelijk is voor een groot aandeel van de duurzame energievoorziening’, stelt Agem. ‘Dat betekent dat wij in de Achterhoek zelf zoveel mogelijk van onze energie moeten opwekken. Dit biedt uitdagingen, maar zeker ook kansen. Als er initiatiefnemers -vaak grondeigenaren- opduiken, is Agem geïnteresseerd om betrokken te raken, juist omdat we willen voorkomen dat zo’n project in buitenlands eigendom komt of dat er veel geld wegvloeit naar buiten de Achterhoek.’