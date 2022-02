Niet meer vaccineren op zondag nu steeds minder mensen zich laten prikken

Dat aantal is bijna de helft minder dan een week eerder, reden dat de GGD nu heeft besloten om de vaccinatielocaties op zondag te sluiten. Komt bij dat de gezondheidsdienst sinds deze week ook de vaccinatietour door de regio is begonnen. Afgelopen week heeft die tour in Aalten gestaan.



De komende week staat deze in Winterswijk, in de Jacobskerk van maandag 21 tot en met woensdag 23 februari aanwezig. De tijden zijn van 11.00 tot 19.30 uur. De weken daarna volgen Berkelland, Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Montferland.



Bij die tour kunnen mensen zonder afspraak binnen komen lopen, voor zowel een vaccinatie als voor extra info hierover. Dit geldt trouwens ook voor de vaste priklocaties, waar ongeveer twee derde van de mensen zonder afspraak een prik komt halen. De overige een derde maakt wel een afspraak.