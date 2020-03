Niet naar de bieb? Dan maar online luisteren én lezen bij Bibliotheek Oost-Achterhoek

De online bibliotheek is er zowel voor leden als voor niet-leden. Niet-leden kunnen zonder kosten gebruikmaken van het LuisterBieb-cadeautje. De Bibliotheek Oost-Achterhoek biedt telefonische ondersteuning als het online lezen of luisteren niet wil lukken.

Cadeautje LuisterBieb

De Bibliotheek stelt voor iedereen luisterboeken beschikbaar, zowel voor leden als voor niet-leden. Inmiddels zijn dit er een honderdtal, in verschillende genres. Een cadeautje om deze periode te veraangenamen. De app ‘LuisterBieb’ is te downloaden in de stores, voor niet-leden is aanmelden met je mailadres voldoende om er gebruik van te kunnen maken.

Voor leden zijn er daarnaast nog duizenden extra luisterboeken beschikbaar in verschillende genres, maar ook bijvoorbeeld hoorcolleges over allerlei informatieve onderwerpen. Het aanmaken van een account in de app met het lidmaatschap van de Bibliotheek Oost-Achterhoek is voldoende om hiervan gebruik te maken.

E-books

Voor leden van de Bibliotheek geldt dat ze met hun lidmaatschap van de lokale bieb ook e-books kunnen lenen. Momenteel betreft dit zo’n 28.000 titels in diverse genres. Ook hiervoor is het aanmaken van een account op onlinebibliotheek.nl de manier om hiervan gebruik te kunnen maken.

Ondersteuning

Lukt het aanmelden niet? Of het downloaden van luisterboeken en e-books? Dan is er het servicebureau van de bibliotheek waar telefonisch vragen kunnen worden beantwoord. Het tefoonnummer is 088-0062929

Handige sites