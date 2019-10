Niet twee, drie of vier, maar acht keer exact dezelfde brief van de gemeente: ‘Dit is geldverspilling’

Rolstoel

Medipoint wordt ingeruild voor Hulpmiddelencentrum en Kersten. Eén van die twee bedrijven wordt verantwoordelijk voor de levering, service en het onderhoud van Marinus’ rolstoel.



Vervelend

De gemeente Doetinchem laat weten dat er een menselijke fout is gemaakt bij het samenstellen van de verzendlijsten. Hoeveel brieven per abuis dubbel zijn verstuurd, is nog in onderzoek.



Een woordvoerder van Doetinchem schrijft: ‘Wij vinden het heel vervelend dat dit gebeurd is en snappen dat dit voor verwarring zorgt. Er wordt hard gewerkt om de fout te herstellen.’



Marianne denkt dat meer cliënten de brief in veelvoud hebben gekregen. ,,De postbode had een hele stapel.’’ Gelukkig ziet de Doetinchemse er ook wel weer de humor van in. ,,Het is een lachertje. Iedereen die ik hierover vertel, ligt ook driedubbel van het lachen.’’