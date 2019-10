Niet zo maar extra pmd-bak voor gezinnen in Berkelland

Vooral grote huishoudens in Berkelland lopen tegen problemen aan met de op 1 juli ingevoerde container voor plastic, metalen en drankkartons. Want tegelijk met de invoering werd de inzamelfrequentie van pmd-afval op 1 juli gehalveerd van twee naar vier weken. Gevolg: de pmd-container zit vooral bij grote gezinnen eerder al ramvol en pmd-afval verdwijnt hierdoor in de grijze kliko.

De VVD diende daarom dinsdag in de gemeenteraadsvergadering een motie in om huishoudens die daar echt behoefte aan hebben een gratis extra pmd-container te verstrekken. Net als bij de groene gft-containers al gebeurt in Berkelland.

Grondstof

„Want pmd is net als gft een grondstof, waar we geld mee verdienen. Dan is het toch jammer als er grondstoffen in de grijze container verdwijnen? Restafval wordt verbrand en kost ons geld. Vooruitlopend op de evaluatie in februari 2020 kunnen we vrij eenvoudig inwoners helpen door er een extra container bij te zetten”, aldus VVD-raadslid Marcellino Kropman.

Volledig scherm Jessonn Balyn bezorgt de nieuwe PMD-containers in Eibergen. © Peter Zandee

Maar een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat inwoners eerst maar eens moeten wennen aan de nieuwe inzamelmethode. Zo komt voor het CDA de motie te vroeg. „Wennen kost tijd”, aldus CDA-fractievoorzitter Gerard Hilhorst. Hij wil maatwerk in probleemgevallen.

Ook Bosmans Gemeentebelangen vindt het te vroeg om de nieuwe inzamelingsmethode al aan te passen. „Gedragsverandering kost tijd”, vindt GB-fractievoorzitter Ingrid van Dijk. De PvdA vindt het eveneens te vroeg en pleit voor extra brengpunten, waar mensen hun teveel aan pmd-afval heen kunnen brengen. Te snel, vindt ook GroenLinks, al wil fractievoorzitter Leo Morren wel de garantie van de wethouder dat er maatwerk komt voor probleemgevallen.

Stankoverlast

D66 steunt de motie wel. „Als noodverband”, zegt raadslid Erik Slotboom. „Beter zou zijn om de pmd-container vaker te legen. Want veel mensen hebben geen plek voor nog een extra bak. En het probleem van stankoverlast wordt dan meteen aangepakt.” Ook OBL steunt de motie.

Maar wethouder Bosman ziet er niets in: „Veranderingen hebben tijd nodig.” Kul, vinden VVD en D66. Kropman: „Hoezo wennen? Berkellanders scheiden al jaren pmd-afval. We gaan nu juist inwoners die uitstekend pmd-afval scheiden, dit afleren. Omdat hun pmd-container vol is, gooien ze het maar in de grijze kliko. En we kunnen wel zeggen dat mensen minder producten met plastic-verpakkingsmateriaal moeten kopen, maar dat probleem lossen we alleen gezamenlijk in Europa op, niet in Berkelland.”

VVD en D66 trokken de motie bij gebrek aan steun in. En na de toezegging van Bosman dat ze in gesprek gaat met probleemgevallen. „Inwoners moeten eerst aantonen dat ze de extra bak nodig hebben. Het zomaar uitdelen van extra pmd-containers is te duur”, zo gaf ze na afloop van de raadsvergadering toe.