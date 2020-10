Nieuw: Achterhoeks brood van eigen bodem

Ruim twee eeuwen oude rode beuk sneuvelt op landgoed Hackfort: ‘We houden een klein stukje ter nagedachte­nis’

8 oktober Nog even en hij is niet meer. De monumentale rode beuk voor het Vordense kasteel Hackfort is doodziek en wordt eind oktober gekapt. Langdurige droogte en de reuzenzwam (zie kader) hebben de statige reus van circa 230 jaar oud geveld. De karakteristieke beuk is zó'n vertrouwd beeld geworden op Hackfort, dat een enkeling nog afscheid wil nemen van de boom. De stam van de beuk krijgt een ‘tweede leven’. Misschien wel in een kunstwerk. Of een ambachtelijk meubelstuk.