Nieuw album van Hans Keuper: eerst op Spotify, later ook als cd

Hans Keuper (77), die vooral bekend is als de frontman van de mateloos populaire band Boh Foi Toch, treedt al elf jaar achtereen als solist op in een zaterdagmorgenprogramma in de Doetinchemse schouwburg Amphion. Tijdens die show, die vier keer per jaar gehouden wordt, ontving Keuper talloze bekende en onbekende muzikale gasten uit binnen en buitenland. Denk aan Daniël Lohues, Freek de Jonge, Herman Finkers, Stef Bos, André Manuel, The Old Bridge uit Bosnië en de Firma Weiland uit Ulft.