Nieuw Almende voor Silvolde komt er, zonder enthousiasme

Het voorstel werd uiteindelijk aangenomen met alleen de tegenstemmen van de SP-fractie. De SP-ers zijn niet tegen de bouw van de nieuwe school, maar vinden dat er te weinig bekend is over mogelijke licht- en geluidsoverlast, de verkeersafwikkeling. SP-er Hein Peters: ,,Zelfs een milieueffectrapportage ontbreekt. Er zijn zorgen over de feestcultuur, over school- en personeelsfeesten.” De SP wilde uitstel van het nieuwbouwplan om later ,,een gedegen plan vast te kunnen stellen.”

Oplaaien

D66 sprak over het ,,opnieuw oplaaien van het dossier Almende”, VVD-er Jos Sluiter sprak van een ,,lastig dossier”. Een hoofdpijndossier zelfs, omdat het vooral in de communicatie van Oude IJsselstreek met de omgeving niet goed is gegaan. Tegen het college van burgemeester en wethouders: ,,Probeer dat nou eens te voorkomen.”

PvdA-er John Haverdil vond dat de nieuwbouw van het Almende College naast het Isala in Silvolde de kers op de taart had moeten zijn. Het eindresultaat had een project moeten zijn waar iedereen mee weg loopt, maar het is helaas anders.” Volgens Haverdil is elke kritische noot in de voorbereiding weggedrukt en is het eindresultaat ,,gewoon een slecht besluit.”

Bedenkelijk

,,Het lijkt wel alsof het besluit aan belangengroepen is weggegeven. Achterhoek VO heeft soms bedenkelijk opgetreden. De kosten zijn opgelopen van acht naar dertien miljoen euro. Wij zijn voor goede onderwijshuisvesting, maar zijn teleurgesteld dat er nooit een fatsoenlijke discussie is geweest.”

Wethouder