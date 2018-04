Nieuw boek over de Achterhoek

'In KLASSE in de Achterhoek' staan verhalen over en foto’s van sfeervolle locaties in deze regio. Dat kunnen ook bijzondere horecagelegenheden en overnachtingsmogelijkheden zijn. Achterhoekkenner Willem Beemers verzorgde de teksten voor 'KLASSE in de Achterhoek', Anne van der Meiden de fotografie. Het boek is de opvolger van 'KUNST in de Achterhoek'.