Nieuw bos in Winterswijk ter compensatie van massale bomenkap

Gert-Jan te Gronde, de indiener van de motie, legt uit: ,,Er zijn de laatste jaren veel bomen gekapt voor productiedoeleinden, maar ook voor natuurdoelstellingen in de Natura 2000 gebieden. Er is veel commotie is over de massale bomenkap. Laten we wat doen aan CO2 compensatie is het idee achter het bos."

Duizenden bomen gekapt

Deze week kwam er nog felle kritiek op de bomenkap in het Natura 2000 gebied Willink Weust, waar Staatsbosbeheer duizenden bomen kapt in het kader van herstel van de natuurwaarden. Vorig jaar lag de kap in het Rommelgebergte en Döttinkrade onder vuur. Ook de geplande bomenkap langs de wegen in Winterswijk stuit op weerstand.

Waar het nieuwe bos moet komen, daarvoor zijn nog geen plannen. ,,Maar er komen veel gronden vrij in de landbouw", zegt Te Gronde. ,,Het hoeft ook niet op één locatie te zijn, het mag ook op twee plekken. De uitwerking van het plan laten we verder over aan het college. Het Winterswijkse ‘bos van de toekomst’ is onze nalatenschap aan de volgende generaties.”

Het bos moet wat hem betreft wel van enige omvang zijn, minstens 50 hectare. ,,Zoiets als Bekkendêle hebben we voor ogen. Het moet in ieder geval geschikt worden voor recreatief zijn.”