Nieuw Caribisch eetcafé op plek van De Kleine Balkan in Doetinchem

Caribe komt op de plek waar tot juni van dit jaar De Kleine Balkan zat. Opvallend is dat Caribe ook overdag open is, vanaf 10 uur. In de omgeving - de Van Cappellenstraat is een zijstraat van de Grutstraat - zitten geen horecazaken die overdag open zijn. ,,Ik ga het toch proberen”, zegt Elmendorp. ,,Nu zitten er vooral dagzaken op en rond het Simonsplein. Ik probeer een alternatief te bieden.”

Haïti

Elmendorp groeide op in Caribische sferen want hij komt oorspronkelijk van Haïti. Hij woont al jaren in Nederland en in Doetinchem en werkte onder meer in de horeca. Hij stond onder meer in het Balkanrestaurant dat vroeger bij de C&A in Doetinchem zat en in De Waag in Doesburg. ,,Ik begin nu voor het eerst voor mezelf”, zegt Elmendorp die Caribe vooral draait met zijn familie.