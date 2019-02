Nieuw college in Winterswijk zet flinke vaart achter duurzaamheid

Zo haalde de VVD de extra koopzondagen binnen. Als de winkeliers het willen mogen ze straks elke zondag in juli en augustus open zijn. Winkeliersvereniging ABH-City moet er nog wel over stemmen. Niet alle winkeliers, vooral de kleinere zelfstandigen, zijn blij met dit plan.



Aan duurzaamheid wordt veel aandacht besteed. Zo wil het nieuwe college een waterstof vulstation. ,,Wij geloven niet alleen in elektrificatie als het gaat om nieuwe energievoorziening", aldus Tannemaat. ,,Ook waterstof is een goede nieuwe milieuvriendelijke optie. Voor zowel auto's als woningen. De techniek is nog niet helemaal uitgedacht, maar met een vulstation willen we daarin voorop lopen.” Nederland telt nog maar drie waterstofstations. In Duitsland zijn ze verder.