Nieuw in Eibergen: Berkel-Loo Loop



Ondertussen in BerkellandEIBERGEN - Hoe komen we de dag door in coronatijd? Het regende de afgelopen maanden afgelastingen van sportevenementen. In Eibergen bespeuren we deze week echter een lichtpuntje met de aankondiging van de Berkel-Loo Loop.