Nieuw Kerkplein van Gendringen officieel geopend na metamorfose

Bij het ontwerp is gebruik gemaakt van vloeiende vormen, waardoor de samenhang tussen de kerken en het zorgcentrum nog eens extra versterkt is. Het terras voor De Oevelgunne is het centrale punt geworden op het plein. Onder de bomen is een waterreservoir aangelegd voor toekomstige droge perioden. Ook is een infiltratieriool aangelegd zodat de bezoekers van de kerken en de bewoners van het zorgcentrum bij extreme regenval droge voeten houden.