Nieuw netwerk gaat op zoek naar de veerkracht van ouderen in de Achterhoek: ‘Ze moeten zo lang mogelijk mee kunnen doen’

Rabobank sluit 11 filialen in Twente en Achterhoek, ook vestigin­gen in Aalten en Winters­wijk dicht: ‘Er komt altijd emotie bij los’

26 mei Rabobank sluit een groot deel van zijn filialen in Twente en de Achterhoek. Twee andere vestigingen, in Vroomshoop en Borne, worden afgeschaald tot contact- of hypotheekpunt. Er blijven 8 volwaardige vestigingen open in ‘Kring Twente-Achterhoek’.