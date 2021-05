Nieuw pand op de markt moet centrum Groenlo aantrekkelijker maken

,,We wilden als Grollenaren iets doen om het centrum van Groenlo mooier en aantrekkelijker te maken. Ondertussen doen we het natuurlijk ook voor onszelf, want de horeca zal gerund worden door Loco Horeca en de vier appartementen gaan we, zoals het er nu naar uitziet, in eigen beheer verhuren”, legt Peters uit.



,,Het oude pand vloekte een beetje met de omliggende gebouwen. Daarom hebben we er bewust voor gekozen ons nieuwe gebouw bij de historische stijl van Groenlo aan te laten sluiten. Het plan is dat we in september van dit jaar beginnen met de bouw. Dat zal ongeveer negen maanden in beslag nemen. Als alles goed verloopt zal Cubanos volgend jaar zomer de deuren openen.”