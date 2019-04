Nieuw pand van recyclingbedrijf Jan Verhaegh was 'zware bevalling’

WINTERSWIJK - Vol trots hebben Jan en Anton Verhaegh woensdag hun nieuwe recyclingbedrijf in gebruik genomen. Na tien jaar overleg en voorbereiding kon eindelijk het officiële lint worden doorgeknipt. Niet met de enorme knipschaar waarmee complete auto's worden doorgeknipt, omdat dat te gevaarlijk was, maar met een heggeschaar.

Aan burgemeester Joris Bengevoord viel die eer te beurt. Hij refereerde aan de moeizame weg van de afgelopen jaren. ,,Maar een zware bevalling levert altijd mooie kinderen op.” Al sinds 2009 probeert de gemeente de recyclingbedrijven van Dennenoord naar het industrieterrein te krijgen.

Blij

Na de eerdere overplaatsing van Hofman en Mulder was dan nu eindelijk voor recyclingbedrijf Jan Verhaegh zover. ,We zijn ontzettend blij dat we hier nu zitten”, aldus de broers Jan en Anton. Ze zijn van 0,9 hectare op Dennenoord verhuisd naar een terrein van 1,7 hectare aan de Buys Ballotstraat, compleet met nieuwe hallen, ommuring en waterdichte betonnen vloeren. ,,We zijn helemaal klaar voor de toekomst.”

Voor de gelegenheid hadden ze de naam van het bedrijf veranderd in Winterswijkse Metaal Recycling. Maar of daarmee de al 47 jaar bestaande naam van hun vader Jan Verhaegh, de grondlegger van alle recyclingbedrijven op Dennenoord, wordt vergeten, is maar zeer de vraag.