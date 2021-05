Nieuw paviljoen moet pareltje worden na forse uitbreiding natuurbegraafplaats

Bij de gemeente is een omgevingsvergunning aangevraagd. Het wachten is nu op het groene licht. Het paviljoen vervangt de huidige boskapel, een open plek met afgezaagde boomstronken waar mensen op kunnen zitten. ,,Maar dat is geen doen bij slecht weer of in de winter. We willen de gasten ook enig comfort kunnen bieden tijdens een herdenkingsbijeenkomst’’, verduidelijkt woordvoerder Charlotte Vink van Buha.