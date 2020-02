Nieuw piratenfeest bij Toldijkse vleesboerderij: na hakken nu ook hossen

Met het piratenfeest erbij is er straks een weekend lang feest op het terrein van vleesboerderij Garritsen, aan de Wolfsstraat net buiten Toldijk. ,,Twee dagen lang ongecompliceerde gezelligheid”, zegt mede-organisator Dinand Garritsen over het weekend van 25 en 26 april.

Heel Holland Hakt is al twee jaar een succes op het erf van de ‘ raveboerderij ’, met beide edities rond de 1.000 bezoekers. Ook op de derde editie (waar onder meer Mental Theo, Darkraver en Flamman & Abraxas draaien) wordt veel publiek verwacht.

Dat geldt ook voor het piratenfeest, een dag later. Hier zijn optredens van onder meer Quintus en Harten Tien. ,,Grote namen in de piratenwereld”, zegt Garritsen. Ook zijn er shows van Ancora, een driekoppig gezelschap dat een enorme fanbase heeft opgebouwd met een ‘eigen palingsound’, en internetplatform Poar neem’n.

‘De kroam steet d’r toch’

Een dag erbij heeft volgens Garritsen ook praktische redenen. ,,Licht, geluid, horeca en toiletten kunnen we na de hakkûhparty op zaterdag op zondag benutten voor het piratenfeest. De kroam steet d’r toch”, zegt hij. ,,Na het hakken vegen we de bekers weg en gaan we direct door met de aankleding voor de piratenparty.”