Nieuw plan 5-sterrenhotel met 40 kamers bij watertoren Doetinchem

Gehandicap­ten­mi­nis­ter uit Hardenberg supertrots op ‘eigen’ hotel op Zwarte Cross

14:45 Op zijn slaapkamer in Hardenberg hingen posters van Jovink aan de muur, hij had alle cd’s van de band. ,,Ik was groot fan van Jovink en de Voederbietels en ben erg trots dat ik dit hotel voor mindervaliden op de Zwarte Cross mag openen’’, zei de kersverse gehandicaptenminister Rick Brink dinsdagmiddag over het ‘gehandicaptenhotel’.