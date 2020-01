Nieuw record: ruim duizend zakken vol vuurwerkafval bij elkaar geveegd in Doetinchem

kijken Dit is het nieuwe zone.college, de school van 19 miljoen

12:35 DOETINCHEM - Aan de Gezellelaan in Doetinchem staat een ‘vliegende schotel’. Vanaf dinsdag wordt er lesgegeven in deze nieuwe groene (v)mbo-school, die AOC Oost vervangt. Er is ook een nieuwe naam: Zone.college.