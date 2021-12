Nieuw Repaircafé Beltrum: voor het stoppen van sokken tot het repareren van stofzuigers

BELTRUM - Een stofzuiger kapot? Gaten in je sokken? In het nieuwe repaircafé in Beltrum weten ze van wanten en repareren ze (bijna) alles.

Het idee kwam van Aloys Pape. Hij was al een tijdje vrijwilliger bij het repaircafé in Groenlo en vroeg zich af waarom zoiets niet in zijn eigen woonplaats bestond. Hij stapte naar dorpsverbinder Chantal Papen om te kijken wat de mogelijkheden waren. Chantal: „Aloys zei: ‘We zijn in Beltrum altijd zo proactief, maar waarom hebben we nog geen repaircafé? En zo kwam het balletje aan het rollen.” Aloys vond zichzelf niet de geschikte persoon om dat in z’n eentje op te zetten, hij is meer van het repareren. Dus gingen ze met z’n tweeën op zoek naar ruimte. Die vonden ze in het Kulturhus De Wanne.

Eigen specialismen

De gedachte achter een repaircafé is niet alleen spullen repareren, maar ook mensen samenbrengen. Chantal: „Gepensioneerden, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die afgekeurd zijn of mensen die een ander talent hebben dan werken. En we hebben ook een stel dat onlangs vanuit Zeist hierheen verhuisde en dat meldde zich spontaan aan als vrijwilliger. Om mensen te leren kennen.” En zo groeide het aantal vrijwilligers in een mum van tijd naar twaalf. Allemaal met hun eigen specialismen. „Twee mensen repareren textiel, één iemand doet de administratie, een gepensioneerde die wat wilde doen zorgt voor de koffie, anderen repareren.” Dat laatste gebeurt als het even kan onder de ogen van degene die het kapotte voorwerp heeft ingebracht. Mocht dat niet lukken, dan gaat het ding mee naar huis en kan de eigenaar het twee weken later weer ophalen. Gratis gerepareerd, maar als er nieuwe onderdelen nodig zijn, dan moeten die wel worden betaald.

Oxboard

Alles kan ingebracht worden, maar het is niet altijd meteen gefikst. Zo kwam er iemand met een kapot oxboard, zo’n voetensteun met twee wielen waarmee je je over straat kunt voortbewegen. Chantal: „Met drie man zijn ze er de hele repairochtend mee bezig geweest. Dat hele ding uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet. Het probleem ontstond toen getest moest worden of hij het wel deed, want dat durfde niemand...” Chantal barst in lachen uit.

De reparateurs zitten eens in de twee weken op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur in De Wanne, dit jaar in verband met de feestdagen alleen nog op 11 december. Maar in het nieuwe jaar vanaf 22 januari weer om de veertien dagen.