Nieuw scopiecentrum voor ziekenhuis SKB

,,We zijn erg blij met de extra ruimte, de aangename sfeer en de moderne spreek- en behandelkamers”, vertelt senior endoscopie-verpleegkundige Ilone Jansen. In het centrum wordt met een flexibele camera (de endoscoop) onderzocht hoe de darmen, maag of longen er van binnen uitzien. De afdeling bevindt zich nu tegenover de afdeling dagopname. Voor patiënten is dit een voordeel, omdat voor een deel van de patiënten dagopname noodzakelijk is.



Het scopiecentrum heeft naast een nieuwe inrichting ook extra spreekkamers gekregen voor artsen en verpleegkundigen en een gezamenlijke personeelsruimte voor onder andere overleg of scholing. De nieuwe locatie biedt ook ruimte aan het specialisme Pijnbestrijding, waar mensen met chronische pijnklachten terecht kunnen.