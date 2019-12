Nieuw: supersnelle kerstboom uit de drive-through voor drukke Achterhoekers

Je rijdt met je auto naar Janssen Kerstbomen in Mariënvelde, kiest en pint je kerstboom en als een ware pitstop in de Formule1 trekken ze je kofferbak open en schuiven ze de kerstboom in de auto. Nog geen minuut later ben je onderweg naar je volgende stop.



De kerstboomverkoop is vandaag gestart, zegt Jeffrey Janssen. ,,We zien een enorme toename in de verkoop. Op 6 december moet-ie in de woonkamer staan.”



De drive-through is een ludiek idee, zegt Janssen, maar het kwam wel voort uit een praktische overweging. ,,Deze dagen staan er altijd best wat auto’s voor ons bedrijf. En met dat natte weer hebben mensen geen zin in het gesleep en gedrek. We willen kijken of het aanslaat.”