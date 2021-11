Nieuwbouw Bettekamp Varsseveld moet over vijf jaar klaar zijn

De Klaassen Groep uit Dinxperlo gaat het nieuwe woonzorgcentrum bouwen, in een consortium met IAA Architecten en Wassink Installatie.



Zij hebben een ontwerp gemaakt dat bestaat uit een gebouw van drie lagen in de vorm van bladeren en is gesitueerd in een groene, parkachtige omgeving. Dit ontwerp gaat nu verder uitgewerkt worden.



Wanneer de bouw precies begint is nog niet duidelijk. Volgens regiomanager Mariët Tonen van Azora, waar De Bettekamp onder valt, moet het nieuwe gebouw er in ieder geval in oktober 2026 staan. ,,Maar dat is de uiterste datum. We gaan kijken of het eerder kan.”