Nieuwbouw IKC Het Simmelink in Eibergen: ‘Unieke kans om na te denken over hoe je school wilt zijn’

Freek de Jonge en de Doetinchem­se periode van zijn vader: ‘Ik had het er graag met hem over gehad’

DOETINCHEM - Freek de Jonge had graag eens met zijn vader van gedachten gewisseld over diens Doetinchemse jaren. Dat is niet gebeurd, hoewel het boek Kom Verder! wat anders suggereert. 28 mei vertelt De Jonge over dat boek in de Stadswal: deel 2 is aan de periode van zijn vader in de Achterhoekse stad gewijd.

27 mei