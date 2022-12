Nieuwbouw IKC Het Simmelink krijgt vorm: ‘Gezelligheid en geborgenheid nemen we mee naar nieuwe plek’

Baakse Beek wint 10.000 euro voor project om verdroging tegen te gaan: ‘Een voorbeeld voor de hele provincie’

De Baakse Beek in Bronckhorst is in de prijzen gevallen bij de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit.Het project krijgt 10.000 euro van de provincie omdat het gezien wordt als een ontwikkelingen die de provincie mooier maakt.

19 december