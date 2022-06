Nieuwbouw op plek voormalige ABN Amro en WEMA in Eibergen

update | Met video Boeren bombarde­ren Korenbur­ger­veen tot Duits grondge­bied: ‘Daar gelden andere stikstofre­gels’

WINTERSWIJK - Een groep van zo’n zeventig Achterhoekse boeren heeft het Korenburgerveen bij Winterswijk uitgeroepen tot Duits grondgebied. De agrariërs komen met deze ludieke actie, omdat het volgens hen niet uit te leggen is dat stikstofregels in Nederland een stuk strenger zijn dan in buurland Duitsland.

27 juni