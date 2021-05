Nieuwbouw Staring College: extra geld nodig voor campus op De Wildbaan in Borculo

Heiny en Dasha wonen monumen­taal in Berkelland: ‘Het doet je wel wat als je je hele huis hoort kraken’

11 mei NEEDE - Het dak was zo lek als een mandje, de elektriciteit moest helemaal vernieuwd worden en het balkenplafond in de keuken verpulverde grotendeels in hun handen. Maar dit weerhield Heiny en Dasha van de Kamp niet om een gemeentelijk monument te kopen en op te knappen.