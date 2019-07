Nieuwbouw voor 55-plussers en dementerende ouderen in Zelhem

Deze huizen komen bij de al bestaande plannen voor herontwikkeling van de voormalige Rabobank aan de Hummeloseweg en het oude postkantoor aan Achter de Hoven. Op deze beide locaties bouwt ProWonen bij elkaar dertien huurhuizen.



Alle procedures hiervoor zijn inmiddels doorlopen en de bouw hiervan begint naar verwachting in de loop van dit jaar. ,,We hebben meer dan driehonderd aanmeldingen gehad voor deze beide plekken, dus de behoefte aan sociale huurwoningen is enorm in Zelhem”, zegt projectleider Roy Meurs van ProWonen.



Ook voor de zeven nieuw huurhuizen verwacht hij daarom veel belangstelling. De exacte huurprijs is nog niet bekend.