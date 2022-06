Nieuwbouw Wilhelminaschool op lange baan geschoven: ‘Kinderen krijgen les in magazijn’

Sité prikt vorkje mee met bewoners 64 huizen en praat over de achtertuin

DOETINCHEM - Sité Woondiensten gaat woensdag een hapje eten met de bewoners van 64 woningen in de Seinhorst-, Remmelink- en Van Enststraat in Doetinchem. Doel is in een ongedwongen sfeer te horen wat de bewoners met hun achtertuin en -paden willen.

