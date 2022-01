Nieuwbouwplan in De Heurne voor maximaal 18 betaalbare woningen

‘Kinder­ziek­tes? Nou, deze busvloot is wel een kind dat álle ziektes krijgt', zegt ceo Alex Rentier (57) van Keolis Nederland

Apeldoorner Alex Rentier (57) werd een jaar geleden ceo bij Keolis Nederland precies op het moment dat het vervoersbedrijf in zwaar weer zat. En nog steeds is er wat golfslag. Maar juist die driften binnen een bedrijf vindt hij leuk. ,,Er is veel op te lossen. Dat gaan we doen.”

7:00