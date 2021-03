Nieuwbouwwijkje in Haarlo: ‘Grootste deel Prinsen blijft overeind’

Loopbrug van St. Isidorus­hoe­ve naar Neede? Nou ja, tussen park en weiland bij Kronenkamp

22 maart ST. ISIDORUSHOEVE/NEEDE - Het was even wat gedoe, want de vrachtwagen kwam vast te zitten. Maar uiteindelijk lag de 6 meter lange loopbrug op z’n plek. Deze vormt de verbinding tussen park en weiland van Natuurpark Kronenkamp in Neede. Nu is het tijd om het weiland aan te pakken.