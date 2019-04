Nieuwe Achterhoekse vlag heeft oranje velden

Borculose dj Obsa Rinders stapje dichter bij droom

8 april BORCULO - Borculoër Obsa Rinders is weer een stapje dichterbij zijn droom: doordringen in de top 4 van de online dj-contest voor Dancetour 2019. Binnen 48 uur wist de DJ van plek 9 naar plek 1 te stijgen en hiermee de finale te bereiken die donderdag plaatsvindt in De Loft in Arnhem.